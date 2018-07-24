حتى اسم فريد الاطرش يحاول مطرب إسرائيلي سرقته واستيطانه 

طرح مُغنٍ إسرائيلي يُدعى دود طاسا، فيديو كليب، أطلق عليه اسم (فريد) في إشارة للموسيقار العربي الراحل فريد الأطرش.

وقال طاسا: إن هذا الفيديو جاء بعد أيام من الإصغاء للموسيقى العربية الكلاسيكية، وخاصة لأغاني الفنان الشهير، فريد الأطرش، وأعماله الفنية في مصر وسوريا.

وأضاف المغني الإسرائيلي، وفق ما نقل عنه موقع المصدر الإسرائيلي: أنا أرتاح أكثر للموسيقى الشرقية العربية والموسيقى التي تحتوي على ألحان شرقية، لأنها تعيدني إلى الطفولة وإلى البيت الذي نشأت به، حين أسمع شيئا جميلا في الفن العربي أشعر أن ذلك يخترقني أكثر من موسيقى الروك.

وأوضح أن كلمات أغنيته باللغة العربية، وترجمتها تقول: اعزف يا فريد، يلا.. اعزف اعزف اعزف”.