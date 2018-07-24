جورج وسوف يؤكد مجدداً انتماءه لسوريا والتزامه بنهج قيادتها الوطنية / فيديو

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحفل سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أثناء إيقافه لحفله في مدينة دمر الشامية، من أجل شاب أراد الصعود لخشبة المسرح.

ومنع حراس الحفل الشاب من الاقتراب من الفنان السوري، إلا أنه تدخل وأوقف الغناء وطلب من الشاب الصعود إذ اعتذر له.

وكان الفنان صرَّح خلال حفله الذي أقيم يوم أمس الاول الأحد، بأن الموت والدمار والمؤامرات الكونية على السوريين لم تسلبهم الأمل والفرح الراسخ في قلوبهم، وقال “الانتماء هو لبلدي سورية ولشعبي ولم أُبدِّل من تلك القناعة على الرغم من الأعاصير التي داهمت الوطن وبقي قلعة مصانة وحصينة”.

وأضاف “لست أنا من يتراجع عن مواقفه وقناعاته من أجل حفنة دولارات، بالعكس حين كانت بعض الضمائر تُباع هنا وهناك كنت ملتزمًا بالنهج الوطني مع بلدي وناسي ولم أقبل حتى بكلمة من الممكن أن تتعارض مع فكري ورؤيتي”.

وتابع “غنيت مع الشعب من كل قلبي، أنا مشتاق لسورية ودمشق وحتى أن أمي بعد وفاة والدي لم تترك محافظة حمص”.