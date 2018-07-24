الكويت مازالت تثير حقد اسرائيل منذ غضبة مرزوق الغانم البرلمانية 

اشتعلت حالة من الجدل بين البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم، والكاتب الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، عقب تغريدة ساخرة من قبل الكاتب الإسرائيلي حول ارتفاع درجات الحرارة وموجة الغبار التي مرت على الكويت مؤخرا.

وبدأ الأمر على «تويتر» حيث قارن الكاتب الإسرائيلي الأجواء بين فلسطين المحتلة والكويت، واصفًا الأجواء لديهم بالنقية بينما في الكويت درجات الحرارة مرتفعة وسط غبار وانعدام للرؤية، متسائلا بطريقة ساخرة «من المغضوب عليهم؟! نحنا أو جماعة الغانم!!».

وتعليقًا على تغريدة الكاتب الإسرائيلي قالت البرلمانية «صفاء الهاشم»، «طبيعتنا الجغرافية غير مرتبطة برضى الرب، فنحن ننعم بما لا تمتلكونه!! الأمن والأمان، وحفلات زفافنا لا يتم تفجيرها، أنتم المغضوب عليكم ليوم الدين بتصديق من المولى وكتابه الكريم، جمرة مرزوق الغانم في أكبادكم لن تنطفئ».

ورد الكاتب «كوهين»، على صفاء الهاشم بتغريدة أخرى، مطالبًا إياها بالتنحي وفسح المجال أمام رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، للرد، وهو الذي يكن له الإسرائيليون عداوةً بسبب مواقفه في الاتحاد البرلماني الدولي.

وكان شهر تشرين الأول الماضي قد شهد، في جلسة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137، هجوما عنيفا من قبل رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم» على الوفد الإسرائيلي، واصفا إياه ودولته بالإرهابية وقاتلة الأطفال والمحتلين، وطالبهم بمغادرة القاعة.

وقال «الغانم»: «أقول للمحتل الغاصب إن لم تستحِ فافعل ما شئت، عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم».

وأضاف: «اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل يا قتلة الأطفال».

وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات.