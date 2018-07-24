الحمود يكرم رجلي أمن انقذا مواطناً عرّض نفسه للخطر 

كرّم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رجلي امن عام من مرتبات مديرية الأمن الدبلوماسي والدوائر على ما قاما به أثناء الواجب الرسمي من حرفية في التعامل مع احد المواطنين الذي عرض نفسه للخطر داخل مجلس النواب، ومدى حرصهما على حمايته وعدم تعريض حياته للخطر.

وقال اللواء الحمود، ان الحرفية التي تمتع بها المكرمان تعكس مدى التطور الذي وصل اليه رجال الأمن العام في مختلف المجالات الشرطية والأمنية والاجتماعية، والحرص على ترجمة رسالة الأمن العام في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأضاف، “بدأنا نلمس مخرجات الخطط الاستراتيجية للعملية التدريبية والجهود التي بذلت للارتقاء بها لتأهيل كوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة والقدرة بما يحقق الغاية والأهداف التي تسعى إليها مديرية الأمن العام”.