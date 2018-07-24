الجيش الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة “سوخوي” سورية دخلت المجال الجوي لفلسطين المحتلة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ “باتريوت” لاعتراض مقاتلة سورية من طراز “سوخوي”، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان المحتلة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي في بيان، اليوم الثلاثاء “أطلق صاروخ “باتريوت” باتجاه طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي في جنوب هضبة الجولان”، موضحا “تم متابعة المقاتلة حيث خرقت الأجواء الإسرائيلية بعمق كيلومترين ومن ثم تم اعتراضها”.

وأضاف أدرعي “منذ ساعات الصباح هناك تصعيد في مؤشرات القتال الداخلي في سوريا، بما فيه نشاطات متصاعدة للقوات الجوية السورية”، مشددا “الجيش (الإسرائيلي) موجود في حالة يقظة وجاهزية كبيرتين وسيواصل التحرك ضد خرق اتفاقات فك القوات لعام 1974”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان منفصل “دفاعاتنا الجوية أسقطت قبل قليل طائرة سوخوي سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس، عن اعتراض المضادات الجوية لقذائف صاروخية تم إطلاقها من سوريا تجاه الأراضي الإسرائيلية عند هضبة الجولان، وإسقاطها داخل الأراضي السورية دون ووقع إصابات أو أضرار في الجانب الإسرائيلي.