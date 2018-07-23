هنية يتلقى اتصالاً “مهما” من رئيس المخابرات العامة المصرية بخصوص المصالحة الفلسطينية

تلقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، امس الأحد، اتصالا هاتفيا “مهما” من رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان مقتضب لحركة “حماس” تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: “تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم مكالمة مهمة من رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل”.

ولم تكشف “حماس” أية تفاصيل بشان ما دار في الاتصال.

والخميس الماضي، أبلغ هنية، كامل موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.

وأمس الاول السبت، قال مصدر مطلع بحركة “فتح” للأناصول، إن حركته وافقت على الورقة المصرية للمصالحة مع “حماس”، مؤكدًا أنه خلال ساعات سيتم تسليم الرد الرسمي إلى الجانب المصري.

والأسبوع الماضي، عرضت القاهرة مبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات المفروضة على غزة، وتولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليها، وصولا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وفي 13 من الشهر الجاري، غادر وفد “حماس”، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، القاهرة، بعد لقاءات أجراها مع مسؤولين مصريين منذ 11 تموز الجاري.

وقالت الحركة حينها إن وفدها “أجرى نقاشا معمّقا في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمّة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية”.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف حزيران 2007، عقب سيطرة “حماس” على غزة، في حين تدير حركة “فتح”، التي يتزعمها الرئيس عباس، الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس”، أثناء فترة حكمها للقطاع.