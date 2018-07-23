نتنياهو يفضح، دون قصد، عمالة اصحاب الخوذ البيضاء في سوريا لامريكا واسرائيل

كشف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تفاصيل إخراج مئات العناصر من جماعة “الخوذ البيضاء”.

وقال نتنياهو: “توجه إلي قبل عدة أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وآخرون وطلبوا منا أن نساعد في إخراج المئات من أفراد الخوذ البيضاء من سوريا”.

وأضاف نتنياهو: “هؤلاء الناس أنقذوا حياة غيرهم، والآن يوجد خطر على حياتهم. لهذا السبب صادقت على نقلهم عبر الأراضي الإسرائيلية إلى دول أخرى”.

ومنظمة الخوذ البيضاء التي يفترض أنها منظمة إنسانية تلتزم بحماية السكان المسالمين في سوريا، وتقف على الحياد السياسي ولا تنخرط في الأعمال القتالية المسلحة، بدأت بشكل متزايد في الظهور على أشرطة فيديو تصور أعضاء الخوذ البيضاء وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية للأطفال من تحت الأنقاض، ويضعون الماكياج على وجوه الضحايا وملابسهم بهدف إيهام الرأي العام بتعرضهم لهجمات بأسلحة كيميائية، ثم يملون عليهم ما يجب أن يتحدثوا به أمام الكاميرات والصحفيين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستخصص 6.6 مليون دولار لمنظمة الخوذ البيضاء وآلية الأمم المتحدة في سوريا.

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن “تدعم بقوة منظمة الخوذ البيضاء، التي تدّعي أنها أنقذت أكثر من 100 ألف شخص منذ بداية الصراع” في سوريا.

ولطالما اتهمت الحكومة السورية ووزارة الدفاع الروسية مجموعة الخوذ البيضاء بافتعال ومحاكاة هجمات كيميائية مزيفة لتصويرها امام الاعلام ، خاصة انها كانت تعمل في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين.