في تصعيد سياسي خطير .. تبادل التهديدات بالويل والثبور وعظائم الامور بين الرئيسين روحاني وترامب
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جرينتش+2 04:17
نتنياهو يفضح، دون قصد، عمالة اصحاب الخوذ البيضاء في سوريا لامريكا واسرائيل

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