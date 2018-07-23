النائب طارق خوري يدعو زملاءه للمشاركة في رحلة نيابية الى سوريا

دعا النائب طارق خوري زملاءه النواب للمشاركة في رحلة نيابية الى سوريا لترتيب العديد من الأمور السياسية والاقتصادية. على حد قوله في رسالة بعثها الى أعضاء مجلس النواب.

وقال خوري في رسالته انه يقوم بترتيب رحلة نيابية فقط، الى الشقيقة سوريا لترتيب العديد من الأمور السياسية والاقتصادية والتفكير الجدي بشكل اخوي فيما يحقق مصالح الطرفين والعمل على فتح معبر نصيب الحدودي بشكل أساسي.

واضاف يقول ان الرحلة سوف تتضمن مقابلات مع رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنين ، فضلاً عن رئيس واعضاء مجلس الشعب السوري ، وان يلعب الوفد دوراً في ترتيب زيارات متخصصة لغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والاتحادات النوعية .

واوضح انه على من يرغب بالمشاركة إبلاغي على أن يكون القرار قطعياً غير قابل للإلغاء بعد مشاورة من تشاؤون. كما تعهد الخوري ان تتم تغطية الزيارة اعلامياً على مستوى عالٍ، تحقيقاً للهدف السامي الذي من أجله نحن ذاهبون .