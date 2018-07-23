إحباط عملية تهريب مخدرات لدولة مجاورة والقبض على المهربين

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وألقت القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بالقضية وبحوزتهم 280 ألف حبة مخدرة.

وقال مصدر امني في بيان لمديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، ان معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول مباشرة ثلاثة أشخاص التحضير لتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى احدى الدول عن طريق اخفائها في جسم احدى مركبات الشحن، حيث بوشر بجمع المعلومات حول المهربين لإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من حبوب مخدرة.

وأوضح انه وبعد التأكد من موعد نقل المشتبه بهم للمواد المخدرة وضعت عدة كمائن على الطريق المتوقع سلوكها، وتم ضبط مركبة الشحن المستخدمة في عملية التهريب، والقي القبض على المتورطين الثلاثة، مشيرا الى أنه وبتفتيش مركبة الشحن ضبط داخلها 280 ألف حبة مخدرة اخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وبوشر التحقيق مع المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.