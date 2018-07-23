أحمد حلمي يؤكد مشاركته في الموسم الجديد ببرنامج “آرابز غوت تالنت”

حسم الفنان المصري أحمد حلمي كل الأنباء التي أكدت اعتذاره عن عدم المشاركة في الموسم الجديد من برنامج “آرابز غوت تالنت”، بسبب انشغاله بالسفر خارج مصر لتصوير فيلمه الجديد بأسرع وقت، حتى يتمكن من اللحاق بموسم عيد الأضحى.

فقد استبق حلمي بدء اختبارات الأداء في القاهرة يوم الخميس الماضي، ونشر أول دعاية للبرنامج عبر حسابه الخاص بموقع انستغرام، ليؤكد مشاركته في الموسم الجديد، بخاصة وأنه لن يحضر في هذا مع المتقدمين، حيث اكتفت إدارة البرنامج بلجنة فرز “أولية”.

حلمي نشر الدعاية الرسمية لاختبارات الأداء المقررة في القاهرة، وعلق عليها قائلًا: أعزائي .. اللي شايف إن عنده أو عندها أو عندهم موهبة حقيقية، يتقدم للاختبارات وللجميع حظ سعيد إن شاء الله”.

يُذكر أنّ حلمي لم يلمّح سابقًا لخطوة ابتعاده عن المشاركة في البرنامج، وحتى عندما عانى أزمة مرضية حادة، قام بتصوير بعض الحلقات مخفيًا عن الجميع حقيقة إصابته بورم في الظهر، كما وجّه مناشدات عدة سابقًا للنجم الكوميدي ناصر القصبي بالعودة للجنة التحكيم، وطالب الفنانة اللبنانية نجوى كرم بالعدول عن قرارها، والعودة لاستكمال الموسم السادس، ولكن تسربت أنباء مؤخرًا أنه بصدد الاعتذار عن استكمال تصوير البرنامج لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد، بخاصة وأنه موجود بالفعل خارج مصر لمعاينة أماكن التصوير، ولا يملك إلا 30 يومًا فقط لإنجاز الفيلم بإحدى الدول الأوروبية، حتى تتمكن الشركة المنتجة من طبع النسخ وتحضير الدعاية قبل موسم أفلام عيد الأضحى بفترة كافية.