يقتلون القتيل ويمشون في جنازته.. حكام السعودية  يهنئون بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشاد الملك سلمان- خلال البرقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»- بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تعزيزها في المجالات كافة، معربا عن تمنياته بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر بالتقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة، معربا عن أبلغ تمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر بالمزيد من الرقي والازدهار.