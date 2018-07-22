عبقرية الصدفة.. مولودة تحصل على وظيفة وطعام مجاني مدى الحياة  

لم يكن في حسبان والدي المولودة “غريسلين”، أن تكافأ بعطاء لا محدود، لمجرد أنها ولدت بداخل مطعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد أن طلب الزوجان فالون وروبرت، من إدارة مطعم الدجاج “تشيك فيلا” في ولاية تكساس الأمريكية، استخدام دورة المياه، في مساء يوم الثلاثاء الماضي، استعدادا للذهاب إلى المستشفى لوضع مولودتهما، فوجئت الأم بآلام المخاض، وفقا لشبكة “سي بي إس” الأمريكية.

وقالت بريندا إنريكيز، مديرة المطعم، لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أنها كانت على وشك الاتصال برقم الاستغاثة 911 من أجل إنقاذ الأم، التي كانت تصرخ من آلام الولادة، ولكن لم يمر وقت طويل حتى وضعت طفلتها “غريسلين”، في خلال 6 دقائق، وبمساعدة من زوجها روبرت.

وذكر والد غريسلين عبر حسابه على “فيسبوك” أنه كتب في شهادة ميلادها أنها ولدت في مطعم “تشيك فيلا”، كما أن المطعم منحها شهادة من نوع آخر، وهي أن لها الأحقية في الحصول على طعام مجاني من المطعم مدى الحياة، بل ووظيفة به، عندما تبلغ 14 عاما.