ظاهرة غريبة .. ذكور الغربان تودع الاناث الميتة بممارسة الجماع معها

شدد العلماء الأمريكيون في السنوات الأخيرة على مراقبة حياة الغربان وتصرفاتها، ولاحظوا ظاهرة غريبة يقوم بها الغراب دون باقي الطيور الأخرى.

وتتلخص الظاهرة التي لاحظها العلماء من جامعة واشنطن الأمريكية، في اقتراب الغراب في بعض الأحيان من جثث الإناث الميتة، والبدء بممارسة الجماع معها.

وأضاف العلماء أيضا، أن الغراب يدخل في حالة من الذعر عند مشاهدة جثث أقرانه، إذ يقوم بتلمسها لعدة لحظات، قبل أن يباشر بممارسة الجماع معها.

وبالتالي، قد تفسر الظاهرة كنوع من التغييرات الهرمونية المفاجئة التي تصيب الغراب عند رؤيته جثة من أبناء جنسه، تدفعه إلى ممارسة الجماع، كردة فعل ناتجة عن الارتباك الشديد الحاصل.

كما يشير العلماء إلى أن الظاهرة الغريبة لا تعتبر تصرفا طاغيا بين الغربان، ففي معظم الحالات تقوم أسرابها بالتجمع حول الجثة الميتة والصراخ بشكل عشوائي، دون أن يقوم أحدها بلمس الجثة، في حين سمى العلماء هذا التصرف الطاغي بـ “عزاء الغربان”، وهي الطريقة التي تعبر بها عن الشعور بالخطر والحزن.

وتحدث الظاهرة الغريبة أيضا بين الحيتان والسناجب والدلافين، لكنها من النادر جدا أن تحدث بين الطيور، ولعل الغراب هو الطير الوحيد الذي يفعل ذلك.