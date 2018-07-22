في ذكرى ثورة 23 يوليو نسترجع الزمن الجميل ونلعن الواقع الراهن    بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 12:08
بعد افتضاح عمالتهم.. إجلاء 800 ناشط في “الخوذ البيضاء” من سوريا للاردن بمساعدة الجيش الاسرائيلي

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