في ذكرى ثورة 23 يوليو نسترجع الزمن الجميل ونلعن الواقع الراهن    بقلم : فهد الريماوي
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جرينتش+2 11:13
السيسي يثني على عبد الناصر ورفاقه ويشيد بانجازات ثورة ٢٣ يوليو المجيدة 

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