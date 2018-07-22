الاحزاب العربية ترفض “قانون القومية” الصادر عن الكنيست الصهيوني

اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بياناً رفضت فيه “قانون القومية” الصادر عن الكنيست الصهيوني.

وقالت في بيان صادر عنها حمل توقيع امينها العام قاسم صالح : يأتي قرار الكنيست الصهيوني بما يسمى “قانون القومية اليهودية” تكريساً لسياسة الفصل العنصري، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وهو دليل آخر على استمرار الكيان الغاصب في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع، وامتداد لقوانين عنصرية مماثلة، لا سيما ما يعرف بقوانين العودة وأملاك الغائبين وغيرهما، وكلها تمثل النهج العنصري الاستيطاني الذي يعتمده العدو الصهيوني منذ احتلاله لفلسطين، لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي إدانة هذا الكيان العنصري والتصدي له حمايةً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

واضافت تقول : ‏‎إن هذا القرار هو جريمة كبرى يقترفها الكيان المحتل بالإضافة الى جرائمه من قتل وإبادة وتطهير عرقي يصادق عليها ويدعمها الكنيست الصهيوني في ظل تواطؤ واضح من بعض الأنظمة العربية الرجعية التي تقيم علاقات واتفاقيات وتحاول تعميم ثقافة التطبيع لكسب ود العدو الغاصب وتحقيقاً لمصالحها وانشغالها بحروب عبثية ضد أحرار الأمة وبغطاء أمريكي وأوروبي.

وختمت بيانها بالقول : اننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية نرفض هذا القرار بجميع بنوده التي تستهدف تهويد فلسطين وترحيل أبناء فلسطين وإلغاء اعتماد اللغة العربية لغة رسمية وشطب حق العودة وتشريع الاستيطان وما سبقه من قرارات ‏صهيونية عنصرية، فإننا نؤكد أن الرد لا يكون إلا بالوحدة الفلسطينية وباستمرار مسيرات العودة والانتفاضة والمواجهات وتصعيد المقاومة لوأد هذا القرار وما سبقه وإسقاط صفقة القرن، وأن مواجهة هذا النهج الصهيوني العنصري الإجرامي، لا تتم بمواقف الإدانة والاستنكار وحسب، بل بخطوات جادة وعملية، وحراك واسع النطاق، وخطة للمواجهة ترتكز على حق الفلسطينيين الثابت بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، كل فلسطين، والتحرر من كل مفاعيل الاتفاقات والتسويات التي جلبت المزيد من الويل على فلسطين وعلى الأمة جمعاء.