اسرائيل تدعم الوساطة المصرية للمصالحة الفلسطينية لان انتشار قوات السلطة بقطاع غزة يقلل من الاحتكاكات الحدودية
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جرينتش+2 10:33
مصرع 11 عنصرا من الحرس الثوري الإيراني باشتباكات مسلحة غربي البلاد

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