السلطات السعودية تعتقل الشيخ علي الغامدي المدرس السابق في المسجد النبوي

أكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية، فجر اليوم السبت، اعتقال الشيخ علي بن سعيد الغامدي؛ المدرس السابق في المسجد النبوي، وآخرين، من قبل أجهزة الأمن.

وأفاد الحساب في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، بأن الشيخ الغامدي اعتُقل مع أخيه ومحاميه ونحو خمسة من المشايخ وطلبة العلم الذين كانوا في منزله، عندما دهمه أفراد من جهاز أمن الدولة.

وقال ذات المصدر (الناشط في متابعة أخبار المعتقلين في السعودية)، إن أمن الدولة في السعودية قد اعتقل “الغامدي” رغم معرفة السلطات بتردي صحته واحتياجه لاستخدام أسطوانة أوكسجين.

ولفت النظر إلى أن حملة الاعتقالات التي تستهدف، منذ أشهر، الدعاة والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية “قد توسعت”.

وكان أمن الدولة في السعودية، قد اعتقل قبل نحو أسبوع الشيخ سفر الحوالي ومجموعة من أبناءه بسبب ما جاء في مقدمة كتاب منسوب إليه بعنوان “المسلمون والحضارة الغربية” من نُصح للأسرة الحاكمة في المملكة وللدعاة والعلماء.

ومؤخرًا تواترت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لبعض المعتقلين في السجون السعودية وإصابة عدد منهم بأمراض على غرار الشيخين سفر الحوالي وسلمان العودة، وفق نشطاء سعوديون.

وتتكتم الرياض على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة، تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.