الرئيس الألماني يحذر الأوروبيين من غدر ترامب المتقلب وينصحهم بالاعتماد على انفسهم

حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأوروبيين مما قال إنه “غدر ترامب”.

ونصح شتاينماير الأوربيين بأن يعتمدوا على أنفسهم، وأن لا يعتمدوا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ”المتقلب الذي يغير سياسته كل يوم”. وفق موقع “روسيا اليوم”.

وحذر شتاينماير زعماء أوروبا بأن ترامب يمكن أن يخلق مخاطر متزايدة لهم.

وقال شتاينماير في مقابلة صحفية، امس الاول الخميس: إن “السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تولد مخاطر على أوروبا”، لكنه نبه إلى أنه “لا ينبغي لأحد أن يضحي بالعلاقات عبر الأطلسي التي تم بناؤها خلال فترة طويلة، فقط لأن الأوروبيين لا يحبون سياسة الرئيس الحالي للبيت الأبيض”.

ونصح الرئيس الألماني الأوروبيين بقوله: “بما أننا لا نستطيع تغيير ترامب، فقد حان الوقت لتطوير هوية أوروبية جديدة”.

وأوضح شتاينماير أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية السياسة الخارجية، وأن تبدأ في الدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية بشكل مستقل عن أمريكا أو عن غيرها.

وواصل شتاينماير الذي شغل منصب وزير الخارجية الألماني لفترة طويلة نسبيا في السابق قائلا: “يجب أن نفهم أنه حتى الدول الأوروبية الكبرى لن تلعب أي دور في العالم إذا لم نتحد معا في أوروبا”.

وأضاف: “إننا بحاجة لفهم ما هي مسؤولية السياسة الخارجية”، وذكّر الأوروبيين أنه في ظل الظروف الراهنة، ليس لديهم من يعتمدون عليه”، وقال: “لا أفهم في أي اتجاه تتحرك السياسة الخارجية الأمريكية حاليا، لأنها تتغير وتتقلب كل يوم. ولذلك، يجب أن نتحمل المسؤولية عن سياستنا الخارجية الأوروبية، وبالتالي، علاقاتنا مع مناطق أخرى من العالم، أولا وقبل كل شيء مع ذلك الجزء من أوروبا الذي ينتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع المناطق المجاورة في الجنوب”.

وخلص شتاينماير للقول: “ليس لدينا الحق في السماح لأنفسنا بأن ننقسم.. يتكون انطباع لدي، بأنه لا يوجد الآن أي من القوى الكبرى- لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة يهمها جدا استقرار الاتحاد الأوروبي، لذلك من الضروري أن نكون نحن مهتمين بهذا الأمر”.