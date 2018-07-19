3 وفيات و3 اصابات من عائلة واحدة باطلاق نار في الشونةالجنوبية، والبحث جارٍ عن القاتل

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون من عائلة واحدة بحادث إطلاق نار وقع فجر اليوم الخميس في منطقة الشونة الجنوبية، بحسب مصدر امني.

وقال المصدر ان الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة للوقوف على ملابساتها والقبض على الجاني.