هيئة الإعلام تدعو الحاصلين على رخص المطبوعات ومؤسسات النشر لتجديد رخصهم

دعت هيئة الإعلام، الحاصلين على رخص مطبوعات متخصصة ورقية بضرورة مراجعة الهيئة لتجديد الرخص الممنوحة لهم استناداً لأحكام نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية رقم 112 لسنة 2008 وتعديلاته.

كما دعت الهيئة، الحاصلين على رخص مؤسسات النشر والإعلان بما فيها المطابع، دور النشر، دور التوزيع، دور النشر والتوزيع، دور الدراسات والبحوث، دور قياس الرأي العام، دور الترجمة، مكاتب الدعاية والإعلان، والمكتبات الى مراجعة الهيئة لتجديد الرخص الممنوحة لهم، وذلك استناداً لأحكام المادة 9 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم 65 لسنة 2017 والتي تنص على: “تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد.