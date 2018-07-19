طائرة “حوثية” مسيرة تشعل الحرائق في مصفاة “أرامكو” بالرياض 

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية أن قواتها استهدفت، امس الأربعاء، بطائرة مسيرة، مصفاة “أرامكو” السعودية في الرياض، فيما أعلنت الشركة السيطرة على حريق محدود في الموقع.

وقالت جماعة “أنصار الله”، عبر وسائل إعلام تابعة لها: “استهدف سلاح الجو المسير اليوم مصفاة شركة أرامكو في الرياض”.

وفي الوقت ذاته أفادت الجماعة بأن سلاح الجو التابع للحوثيين “كشف عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز صماد 2″، في خبر ورد بالتزامن مع إعلان استهداف المصفاة.

من جانبها، أصدرت شركة “أرامكو” عبر صفحتها في موقع “تويتر” بيانا مقتضبا جاء فيه: “تمكنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود وقع مساء امس في أحد الخزانات في مصفاة الرياض”.