بعد استسلام المسلحين..التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في القنيطرة وعودة الجيش السوري لنقاط انتشاره قبل عام 2011
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سر تاريخي.. الرئيس علي صالح يعرض على رغد دفن جثمان والدها صدام باليمن (فيديو)

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