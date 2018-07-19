دليل عدم الثقة بالرئيس.. الكونغرس يستجوب مترجمة ترامب خلال قمته مع بوتين

قالت وسائل اعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي دعوا مترجمة الرئيس دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في هلسنكي، للمثول أمام المشرعين للاستجواب.

وطالبت السناتورة جين شاهين، عن الحزب الديمقراطي، عبر تغريدة نشرتها الثلاثاء، باستدعاء المترجمة مارينا غروس التي حضرت الاجتماع، من أجل الإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس.

وقالت شاهين في تغريدتها: “إنني أدعو إلى عقد جلسة استماع مع مترجمة الولايات المتحدة التي كانت حاضرة في اجتماع الرئيس ترمب مع بوتين للكشف عما ناقشاه بشكل خاص. ويمكن لهذه المترجمة أن تساعد في تحديد ما دار وما وعد به رئيس الولايات المتحدة لبوتين نيابة عنا”.

أما عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، جو كيندي الثالث، فدعا هو الآخر إلى الاستماع للمترجمة، وقال كيندي في تغريدة له: “لقد كان يوما حزينا لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتمد فيه على رئيسها الذي باع أمننا وديمقراطيتنا ومصداقيتنا إلى عدو لا يزال يهاجم أمتنا ويقوض قيمنا”، وتابع: “يجب أن تمثل مترجمة ترمب أمام الكونغرس، وتشهد على ما قيل بشكل خاص، وإذا كان الجمهوريون غاضبين كما يزعمون، فيجب أن يصدروا أمر الاستدعاء اليوم”.

بدوره قال وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور بوب كوركر إنه يتفهم الطلب وإنه “يبحث عن سابقة” مشابهة ليرى إن كان الطلب قابلا للتطبيق، ومن المرجح بشكل كبير أن يتجاهل البيت الابيض الطلب خاصة وأن امتيازاته التنفيذية تتيح له عدم كشف محادثات خاصة، وإن مساعدا مثل المترجم يجب الا يُرغم على القيام بذلك أيضا، وقال كوركر للصحافيين “هؤلاء ليسوا رجال سياسة. وهم في بعض الحالات يعملون موظفين بعقود”، وأضاف أن الخيار الأفضل قد يكون الاستماع إلى وزير الخارجية مايك بومبيو الذي رافق ترامب إلى هلسنكي، ومن المرجح أن الرئيس أطلعه على مناقشات القمة.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر حكومية، أن مسؤولين أمريكيين سيستجوبون غروس، لكن بصورة غير رسمية، لأن وظيفة المترجم في المحادثات هي نقل الكلام بشكل صحيح، وليس تسجيل محتوى اللقاء.

واجتمع ترامب ببوتين في لقاء ثنائي جمع بينهما فقط، إلى جانب المترجمين لمدة ساعتين، قبل أن تبدأ مباحثات شارك فيها مسؤولون من البلدين، واعترف ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض أمس الاول الثلاثاء، بخطئه خلال مؤتمر صحافي جمعه ببوتين في هلسنكي، عندما قال إنه “لا يرى سببا لتدخل روسيا في الانتخابات” لعام 2016، وأكد قبوله بما خلصت إليه الاستخبارات، إلا أنه شدد على أن ذلك التدخل لم يؤثر على النتائج.