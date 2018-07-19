اللجنة الفلسطينية المناهضة للعدوان على سورية والمقاومة‏ تهنئ بذكرى انطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

الرفيق المناضل خالد عبد المجيد – حفظه الله

الرفاق اعضاء اللجنة المركزية ومكتبها السياسي المقاومين .

يشرفني باسم المكتب التنفيذي للجنة الشعبية الفلسطينية المناهضة للعدوان على سورية والمقاومة ان اتقدم منكم ومن خلالكم للرفاق بالجبهة قيادة وكوادر واعضاء ولعموم ابناء شعبنا المقاوم وقواه المقاومة في فلسطين المحتلة وخارجها باحر التهاني واطيب الاماني لكم ولكل قوى المقاومة الفلسطينية بتحقيق كامل اهداف شعبنا الفلسطيني المقاوم بتحرير فلسطين كل فلسطين والاراضي العربية المحتلة

اننا بالمكتب التنفيذي للجنة الشعبية الفلسطينية نبارك لكم الذكرى الحادية والخمسين لانطلاقة الجبهة من مدينة القدس المحتلة والتي كانت ومازالت متمسكة بأهداف ومبادي شعبنا الفلسطيني المقاوم العظيم الذي حاول البعض اخراجه من معادلة الصراع العربي الصهيوني بحجة الحلول السياسية للقضية الفلسطينية لكن العدو وبالرغم من تقديم المزيد من التنازلات المجانية باسم الشعب الفلسطيني لم يتخلى قيد شعرة من اهدافه العدوانية التوسعية والتي حذرتم من مخاطرها مبكرا في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي اختطفها البعض ليوقع صكوك الاستسلام لمجرمي الحرب الصهاينة الذي حول بعض مؤسسات الثورة من فدائيين الى موظفين وحراس للمستعمرات الصهيونية وتعمدوا معاقبتكم بسبب مواقفكم الوطنية والقومية الشجاعة وحارب رفاقكم المقاومين بلقمة عيشهم

وبالرغم من ضعف الامكانيات كنتم وما زلتم كالقابض على الجمر متمسكين بالأهداف والمبادئ الوطنية والقومية التي تجسدت بشكل عملي مواقفكم الصمودية في العمل لردم هوة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطار م . ت . ف على اسس سياسية وتنظيمية مقاومة واعادة تفعيل مؤسساتها في مقاومة العدو الصهيوني المحتل واسقاط اتفاقيات اوسلو الخيانية وملاحقها الامنية والاقتصادية واستعادة وحدة الشعب الارض والمقاومة واحتضان المقاومة الشعبية داخل الوطن المحتل والهمل على تطويرها لانتفاضة شعبية ثالثة لتكون الرديف الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها وقيادتها الجديدة المقاومة في اطار محور المقاومة والصمود

ومن جهة اخرى على الصعيد القومي لم تدخروا جهدا في دعم ومساندة كل قضايا الامة وفي مقدمتها اعلان موقف واضح وصريح الى جانب سورية التي تعرضت للعدوان الكوني منذ نيف وثمان سنوات التي كان من اهم اهدافها شطب وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل معادلة الصراع العربي الصهيوني الى معادلة للصراع العربي الايراني التي سقطت تحت اقدام الجيش العربي السوري وحلفائه الذين حققوا انتصارات مهمة على معظم الجغرافية السورية التي افشلت بشكل عملي كل المشاريع والمخططات الصهيوامريكية وفي مقدمتها ما يسمى النظام الشرق اوسطي الجديد الذي يحاولون احيائه من خلال مشروعهم الجديد القديم ” ما يسمى” صفقة القرن ” ولكن من البوابة الفلسطينية والتي نبهتم من مخاطرها منذ اعلنها الرئيس الامريكي ترامب واعلن ان القدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني وقرر نقل سفارته اليها من ارضنا المحتلة عام بالإضافة لمواقفكم المشرفة من العدوان الاجرامي للتحالف الوهابي التكفيري على الشعب اليمني المقاوم العظيم وغيره وغيره من الموقف القومية المشرفة .

اننا ايها الرفاق في اللجنة الشعبية الفلسطينية المناهضة للعدوان على سورية نعتبر تجربتكم ومسيرتكم النضالية الخلاقة نيف ونصف قرن الى جانب بعض القوى المقاومة في الساحة الفلسطينية النموذج المقاوم الحقيقي الذي يعبر عن تطلعات شعبنا الفلسطيني المقاوم الصامد المنتفض على امتداد ارض الوطن المحتل في مواجهة العدو الصهيوني حتى تحقيق كامل اهداف شعبنا وفي مقدمتها تحرير فلسطين كل فلسطين والاراضي العربية المحتلة.

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المجلس المركزي للجنة الشعبية الفلسطينية

المناهضة للعدوان على سورية والمقاومة .