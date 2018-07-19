اعراس الحرية تتواصل بسائر ارجاء محافظة درعا ورايات الدولة السورية تخفق في اجوائها بعدما انقشع ليل الارهابيين عنها
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جرينتش+2 09:14
الدكتورة عايدة نصرالله ..اشراقة الفن القصصي والروائي والرسم بالكلمات على الجسد.. !!

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