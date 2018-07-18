وزارة الصناعة والتجارة تنفي اي تغيير على أسعار خبز الحمام والكعك

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها اتفقت مع نقابة أصحاب المخابز على تثبيت أسعار خبز الحمام والكعك كما هي دون تغيير، رغم المتغيرات التي طرأت على كلف الإنتاج مؤخرا وخاصة أسعار الكهرباء والخميرة واجور الأيدي العاملة وغيرها.

كما اكدت الوزارة الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز العربي وتكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من التزامها بتلك الأسعار.

وأضافت أنها ستحدد سقوفا سعرية لاي سلعة يتبين المبالغة في أسعارها وذلك بموجب أحكام قانون الصناعة والتجارة، مشيرة إلى إلغاء قرار تحديد سقوف سعرية لخبز الحمام والكعك وان الأسعار لن تتغير بحسب الاتفاق مع نقابة أصحاب المخابز.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد حددت سقوفا سعرية لخبز الحمام والكعك عام 2008 وذلك في ضوء تغيير آلية الدعم المباشر لمادة الطحين آنذاك وإعادة توجيه الدعم للمواطن وتحرير أسعار الخبز العربي الكبير والصغير والطابون.

وحددت السقوف السعرية في ذلك الوقت لخبز الحمام بـ 550 فلسا للكيلو غرام والقرشلة والكعك السادة بدينار ونصف الدينار للكيلو غرام الواحد.