ضبط أحجار أثرية مخبأة في مزرعة خاصة بمحافظة جرش

ضبط الأمن الوقائي في مديرية الامن العام مجموعة من القطع والأحجار الأثرية ذات القيمة التاريخية لدى احد الاشخاص في محافظة جرش.

وقال مصدر امني ان معلومات وردت للعاملين في قسم امن وقائي محافظة جرش حول حيازة احد الأشخاص لمجموعة من الأعمدة والحجارة الأثرية داخل إحدى المزارع، وبوشر بتتبع تلك المعلومات للتأكد منها.

وأضاف المصدر انه بمتابعة التحقيقات وجمع المعلومات جرى التأكد مما ورد من معلومات وبتفتيش المزرعة عثر داخلها على مجموعة من الأعمدة والحجارة الأثرية والتي تبين بعد فحصها من قبل خبير مختص في مجال الآثار بأنها ذات قيمة تاريخية، وجرى ضبط حائزها، وما زالت التحقيقات مستمرة.