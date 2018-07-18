دفاع مدني عجلون يتعامل مع 5 حرائق شملت مساحة 50 دونماً

تعاملت مديرية دفاع مدني عجلون مع 5 حرائق اتت على مساحة حوالي 50 دونما فيها عشرات الأشجار الحرجية والمثمرة.

واشار مدير دفاع مدني المحافظة العقيد هاني الصمادي لوكالة (بترا) اليوم ان اكبر الحرائق كانت في منطقة صنعار على مساحة حوالي 30 دونما ادت الى شفط نحو 100 شجرة وحرق 20 شجرة حرجية، لافتا الى ان الحرائق الاخرى كانت اضرارها في الاعشاب وبعض الاشجار المثمرة.

وبين ان من ابرز الامور البيئية ضبط مفحمة مخالفة في منطقة صنعار وسط غابة حرجية صعبة لا توجد عليها طريق ما ادى الى استخدام خراطيم مياه بطول 850 مترا لاطفاء المفحمة.