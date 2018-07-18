ترامب يناقض نفسه ويقر بتدخل الروس في الانتخابات الرئاسية الامريكية

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس الثلاثاء أنه يقبل باستخلاص أجهزة الاستخبارات الأميركية التي أكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية العام 2016، محاولا على ما يبدو تهدئة الجدل الحاد الذي أعقب تصريحاته خلال قمة هلسنكي مع فلاديمير بوتين.

وتراجع ترامب بذلك عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة إزاء بوتين في هلسنكي، وقال إنه أساء التعبير عندما اعتبر ألا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.

وقال ترامب “أوافق على استخلاص أجهزة استخباراتنا لجهة أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016″، مشددا على “احترامه” لهذه الوكالات الفدرالية.

وأضاف أن تدخل موسكو “لم يكن له أي تأثير” على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها.

وأكد ترامب أنه قال جملة أساسية خلال مؤتمره الصحافي نسي أن يستخدم فيها صيغة النفي، ما جعل المعنى يتخذ منحى معاكسا.

وقال ترامب في هلسنكي “لا أرى أي سبب يدفع الى القول بأن روسيا هي التي قامت بعملية التدخل”، في حين أكد الثلاثاء انه كان عليه أن يقول العبارة الآتية “لا أرى أي سبب لئلا كون روسيا هي التي قامت بعملية التدخل”.