اعراس الحرية تتواصل بسائر ارجاء محافظة درعا ورايات الدولة السورية تخفق في اجوائها بعدما انقشع ليل الارهابيين عنها
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جرينتش+2 07:47
بعدما باعتهم امريكا التي وظفتهم ضد دولتهم.. اكراد سوريا يثوبون الى رشدهم    

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