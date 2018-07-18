باراك يعلن ان نتنياهو يحول اسرائيل الى دولة واحدة ذات أكثرية مسلمة

هاجم رئيس الوزراء الأسبق ايهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو على السياسة التي يتبعها والتي بحسب باراك تقود الى دولة واحدة ذات أغلبية من المسلمين.

وقال باراك مساء امس الثلاثاء، في حفل أقيم بمتحف اسرائيل بتل أبيب، إن “حفنة صغيرة تقوم بالتلاعب بزعيم ضعيف، مضغوط وقابل للضغط يتزعم حزبًا شعبويًا”.وتحت عنوان “الصورة العامة للأحوال 2018” حاول باراك رسم خطوط الحياة في اسرائيل في العام 2018، معتبرا أن التهديد الوجودي على دولة إسرائيل هو داخلي، ويحمل في طياته رؤية وتصوّر نتنياهو الساعي الى “إرساء دولة واحدة، يهودية – تبشيرية ذات أغلبية من المسلمين المواطنين والعاملين، يُلزم تدمير الأسس والمؤسسات التابعة للدولة الصهيونية – الديمقراطية”، موضحا أن معظم الشعب في اسرائيل يرغب بضمان الحفاظ على أكثري يهودية في اسرائيل ذات طابع ديمقراطي صهيوني.

وقال “نتنياهو ومتطرفي اليمين يطمحون الى دولة واحدة من النهر الى البحر، وإفشال كل محاولة للطلاق من الفلسطينيين والقضاء على حل الدولتين”.

واعتبر باراك أن النتيجة الحتمية لهذا الهدف هو “اندثار إسرائيل وتحوّلها الى دولة ذات أكثرية من المسلمين، صدام داخلي عنيف وثابت ودائم.. إسرائيل لن تكون دولة يهودية، لن تكون صهيونية، ولن تكون ديمقراطية”.