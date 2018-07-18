اصحاب شركات الشحن الكبرى في حلب يتأهبون لتسيير قوافلهم نحو الاردن والعراق قريباً

أفادت صحيفة “الوطن” السورية، يوم امس الثلاثاء، بأن شركات شحن البضائع بحلب تتأهب لإعادة تسيير أسطولها البري على خلفية الاستعدادات القائمة لفتح المعابر البرية مع الأردن والعراق.

وأكد أصحاب شركات شحن بضائع بحلب في تصريح لصحيفة “الوطن” أنهم على أهبة الاستعداد لتسيير قوافلهم إلى الأردن فور فتح معبر نصيب الذي حرر الجيش الجانب السوري منه أخيرا، بالإضافة إلى التوجه نحو العراق الذي يجري الحوار معه حالياً من أجل إعادة فتح معبر القائم في أقرب وقت.

وأوضح مالك إحدى شركات شحن البضائع بأن الظرف بات مواتيا لتفعيل الشاحنات بفتح المعابر والطرق الدولية إلى دول الجوار، بعد أن كادت الحرب تضع أوزارها، وإثر توقف استمر أكثر من 7 سنوات خسر فيها الاقتصاد السوري عائدات مالية مهمة.

وقد عقد اتحاد شركات شحن البضائع الدولي ومقره في دمشق ندوة حوارية في غرفة تجارة حلب بحضور وزير النقل السوري علي حمود لتذليل العراقيل التي تحول دون انطلاقة حيوية وشيكة.