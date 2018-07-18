اعراس الحرية تتواصل بسائر ارجاء محافظة درعا ورايات الدولة السورية تخفق في اجوائها بعدما انقشع ليل الارهابيين عنها
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جرينتش+2 07:46
إسرائيل ترفض استقبال عملاءها الذين جنّدتهم بمحافظتي درعا والقنيطرة

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