تضارب التصريحات بين المصادر الاردنية والكويتية حول هبوط اضطراري لطائرة كويتية في مطار العقبة اليوم
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جرينتش+2 04:41
“هآرتس” تؤكد ان مصر تعمل بكامل قوتها لمنع حرب جديدة في غزة

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