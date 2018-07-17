لجنة العقوبات الدولية ترفع قرار حظر سفر أرملة القذافي وقريبا ابنته عائشة

كشف كارل سكاو، رئيس لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا يوم امس الاثنين، أن اللجنة قبلت رفع الحظر عن سفر صفية فركاش أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقل موقع “الوسط” الليبي، تصريحات كارل سكاو خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي أفاد بأن اللجنة تعمل أيضا على رفع الحظر المفروض على سفر ابنتها عائشة القذافي.

وأجمع مجلس بلدي البيضاء ومجلس حكماء المدينة في ليبيا في العام 2016، على عودة أرملة العقيد الراحل معمر القذافي صفية فركاش إلى مسقط رأسها مدينة البيضاء.

وكانت زوجة القذافي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي في آب 2011 إلى الجزائر بعد سقوط نظام زوجها.

وبخصوص الحظر المفروض على السلاح، قال رئيس لجنة العقوبات خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن اللجنة كلفت فريقا للنظر في طلبات رفع الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا.بحسب موقع “الوسط” الليبي،

وأشار سكاو، الذي يرأس جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بشأن ليبيا، إلى أن اللجنة تلقت معلومات وتعكف حاليا على النظر فيها لاتخاذ إجراءات مستقبلية.

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لمنع التصدير غير الرسمي للنفط الليبي، أكد أن اللجنة لديها معلومات تتعلق بمحاولة إحدى السفن تحميل بعض النفط الخام، حيث أرسلت اللجنة في حينها رسائل لدولة العلم والدولة التي أُبلغ عنها.