علاج بسيط لمرض مزمن.. ورق العنب المغلي مفيد جداً لمرضى السكري

افادت ابحاث طبية بأن مستخلص مغلي ورق العنب يحتوي على نحو سبعة فوائد مهمة لصحة الإنسان وخصوصاً لمرضى السكري.

وقالت هذه الابحاث أن “من أبرز تلك الفوائد أنه يحتوي على كم هائل من مضادات التأكسد الطبيعية، إضافة إلى المعادن والفيتامينات الغنية”.

وأكدت، أن من ضمن فوائد شرب هذا المغلي، تعزيز دفاعات الجسم ضد الأمراض، ما يعني أنه يقوى المناعة، أيضاً فإن هذا الماء يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة عوامل الحماية ضد الالتهابات.

واضافت هذه الابحاث، إن مغلي ورق العنب يقلل من نسب الكولسترول في الدم، كما أنه مفيد للغاية لمرضى السكر والنقرس. كما أنه يساعد الجسم على التخلص من الحمض العضوي الناتج من هضم الجسم للدهون والبروتين.