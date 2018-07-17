تضارب التصريحات بين المصادر الاردنية والكويتية حول هبوط اضطراري لطائرة كويتية في مطار العقبة اليوم
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سؤال بلا جواب.. لماذا تحب السعودية التقارب مع الساسة والحكام الفاسدين ؟!

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