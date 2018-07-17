تضارب التصريحات بين المصادر الاردنية والكويتية حول هبوط اضطراري لطائرة كويتية في مطار العقبة اليوم

نفت الخطوط الجوية الكويتية ما يتم تداوله حول هبوط إحدى طائراتها اضطراريا في أحد مطارات المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت “الكويتية” في بيان صحفي، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بهذا الشأن غير صحيح، داعية الجميع إلى تحري الدقة واعتماد ما ينشر من خلال مصادر النشر الخاصة بها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات ومدير مطار الملك حسين الدولي، بشار أبو رمان، أنه بسبب عطل فني في المحرك الأيسر، هبطت إحدى الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية اضطراريا.

وبيّن أبو رمان أنه “عند الساعة 12:45 فجراً تمت مخاطبة غرفة العمليات وبرج الملاحة في المطار من قبل كابتن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الكويتية وإعلامها بحدوث عطل فني في محركها الأيسر وتوقفه عن العمل، وطلب السماح بالهبوط الاضطراري”.

وأضاف بأن “الطائرة كانت تقوم برحلتها من الكويت إلى بيروت عبر الأجواء الأردنية”، وأوضح أنه “تم تفعيل خطة الطوارئ وقامت الكوادر والإدارة وجميع الأجهزة بالمطار، بما في ذلك وأجهزة الدفاع المدني باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الطائرة”.

وأكد أبو رمان هبوط الطائرة بسلام، الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم، وعلى متنها 66 راكبا بمن فيهم طاقم الطائرة، وتم استقبالهم من خلال مبنى القادمين وفتحت صالات المطار لهم وتم توجيههم إلى فنادق العقبة بعد الاطمئنان على صحتهم وأنهم جميعهم بخير ولم تقع أي إصابات.