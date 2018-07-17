بعد الطائرات الورقية ..اسرائيل تتهم الفلسطينيين باستخدام الصقور لإشعال حرائق في حقولها

اتهمت السلطات الإسرائيلية المحتجين الفلسطينيين باستخدام الطيور لإشعال حرائق داخل إسرائيل.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية في بيان له، أنه تم العثور على صقر مع مادة حارقة مربوطة بطرفه في حديقة “هابيصور” بالقرب من قطاع غزة يوم امس الاثنين.

واعتبرت السلطات الإسرائيلية أن هذا يمثل “أول حالة استخدام كائنات حية لإشعال الحرائق”.

وأضافت أنها تدرس إمكانية تقديم شكوى في إطار المعاهدات الدولية ذات الشأن حول “استخدام الكائنات الحية للأغراض الإرهابية”.

ويأتي ذلك بعد نشوب العديد من الحرائق في الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، حيث يطلق المحتجون الفلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة.