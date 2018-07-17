بعد٣٠ عاماً ..الرزاز يتعهد بحل مشكلة بركة البيبسي البيئية خلال اسبوع

تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإيجاد حل جذري لمشكلة ” بركة البيبسي” في لواء الرصيفة، والمباشرة بإجراءات فورية خلال اسبوع لمعالجتها.

وقال رئيس الوزراء لدى زيارته صباح اليوم الثلاثاء، الى موقع بركة البيبسي في منطقة اسكان طلال بلواء الرصيفة، ان “هذا عهد ووعد من الحكومة بإيجاد حل جذري يعالج المشكلة البيئية التي تعود الى نحو 30 عاما”. ويعاني سكان المنطقة المجاورة لما يعرف بـ”بركة البيبسي” من انبعاث للروائح الكريهة وكثرة الناموس والحشرات بسبب المياه الراكدة في البركة التي تجمعت نتيجة مياه الصرف الصحي والوصلات المنزلية والمياه المتسربة من المصانع ومياه الامطار.

واوعز الدكتور الرزاز، الى امانة عمان الكبرى ووزارة المياه والري بالعمل فورا على معالجة المشكلة وانهاء معاناة المواطنين القاطنين بالقرب منها، مؤكدا ضرورة ان تكون المعالجة جذرية وليست شكلية او جمالية فقط.

وقال رئيس الوزراء، “ندرك ان اهالي المنطقة قد صبروا طويلا بانتظار حل هذه المشكلة التي شكلت مكرهة صحية على مدى السنوات الماضية وان الحكومة ملتزمة وستكون مساءلة عن معالجتها في القريب العاجل”.

واكد ان مجلس الوزراء سيتخذ من العمل الميداني سبيلا للتعرف على المشاكل التي تواجه المواطنين في مناطق سكناهم والعمل على ايجاد حلول لها، مضيفا “ثقتنا بمستوى الوعي العالي لدى المواطن الذي يطالب بحقوقه وواجبنا العمل على خدمته بكل امانة واخلاص”.

ووعد رئيس الوزراء بتحويل المنطقة الى متنزه يخدم المنطقة المكتظة سكانيا وتوفير بيئة امنة للأطفال والسكان، سيما وان البركة شهدت على مدى السنوات العديد من حوادث الغرق.

واعرب الدكتور الرزاز عن شكره وتقديره لنواب المنطقة الذين طرحوا المشكلة التي لا تحتمل المزيد من الانتظار لحلها وقال هذا عهد ووعد نقطعه على انفسنا بتحويلها من منطقة بيئية منكوبة الى منطقة بيئية جاذبة.

وكان رئيس الوزراء تبادل الحديث مع سيدات من المنطقة اللواتي رفعن يافطات احتجاجا على المشاكل البيئية التي تسببها بركة البيبسي من روائح كريهة وانتشار للناموس والحشرات.

وقال امين عمان يوسف الشواربة في تصريح صحفي، ان رئيس الوزراء كلف امانة عمان ووزارة المياه والري وجميع الشركاء بتقديم خطة تتضمن حلا جذريا لمشكلة بركة البيبسي في لواء الرصيفة.

واكد ان الامانة ملتزمة بالعمل مع الفريق المعني من وزارة المياه ووزارة البيئة وكل الجهات المعنية بتقديم الحل المناسب.

واعرب النائب مرزوق الدعجة عن شكره لرئيس الوزراء على استجابته السريعة لزيارة المنطقة والتعهد بوضع حلول جذرية لها خلال فترة اسبوع.

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وزير المياه والري المهندس منير عويس ووزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات وامين عمان يوسف الشواربة وامين عام وزارة البيئة المهندس احمد القطارنة، ونائبا لواء الرصيفة مرزوق الدعجة وقصي الدميسي ومحافظ الزرقاء محمد السميران ورئيس بلدية الرصيفة اسامه حيمور وعدد من المسؤولين.