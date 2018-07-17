المياه تضبط عبثا ببئر مرخصة في منطقة الرمثا

قالت وزارة المياه والري /سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية التابعة لحوض مائي الرمثا ضبطت خلال حملة نفذتها في محافظة جرش عبثا في عداد المياه المركب على البئر المرخص داخل احدى المواقع والذي يقوم ببيع المياه من خلال وضع سلك معدني داخل العداد لوقف القراءة.

وقد تم تصويب الوضع وازالة الاعتداء عن العداد واعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم تحويل القضية للمحكمة لاستكمال التحقيق وتقدير اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة والتي قدرت قيمتها بأكثر من 37 الف دينار.

وشدد مصدر في الوزارة/ سلطة المياه انها ستواصل حملاتها الرقابية لمتابعة ورصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة.