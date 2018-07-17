الداعية السعودي حاتم العوني يحلل الغناء والغزل ماداما غير خليعين (فيديو)

قال الدكتور الشريف حاتم العوني، عضو مجلس الشورى سابقًا وأستاذ الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية في جامعة “أم القرى” في المملكة العربية السعودية ، إنه لا “محظور شرعي” في الحفلات الغنائية.

وأوضح الدكتور الشريف عبر تغريدة له في “تويتر”: “الغناء بالموسيقى فيه خلاف معتبر، وبينت ذلك منذ سنوات. ومادام كذلك، فليس في إقامة حفلات الغناء محظور شرعي، إنما المحظور هو استغلال أصحاب الانحلال لهذه الحفلات، واستغلال المتشددين لهذا التفلت لإنكار ما لا يجوز إنكاره من الاجتهاد المعتبر، خاصة بعد اختيار الحاكم الذي يرفع اختياره الخلاف”.

وسبق أن قال عضو مجلس الشورى خلال استضافته في برنامج “بالمختصر” على قناة “أم بي سي”، إنه “لا يوجد حرج في إباحة الموسيقى، وأن تحريمها فتوى (رأي)، وهناك فتاوى أخرى على صعيد مخالف”.

ولفت إلى أن “فتوى تحريم الموسيقى أثرت بشدة في المجتمع”، مبينًا أن “هناك شبان يسمعون الموسيقى ويقرون أنهم يسمعونها رغم علمهم بحرمتها”.

ونوه إلى أن “المحرم بالإجماع هو الغناء الذي فيه عري وتفسخ”.

وحول الغزل، قال الدكتور الشريف إن “الغزل موجود في قصائد الشعراء منذ أيام الرسول، وهو ليس محرمًا في الأصل سواء كان مع موسيقى أو من دونها، إنما تم تحريم الغزل الفاحش”.