6 مطربين مصريين ولبنانيين يستعدون لطرح ألبوماتهم خلال الصيف الحالي

يستعد 6 مطربين عرب لطرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة خلال الأيام المقبلة استعدادا لموسم صيف 2018.

وبدأت المغنية اللبنانية «إليسا» في تصدر المشهد بعد ركود سوق الغناء الفترة الماضية بسبب انشغال الجمهور بمشاهدة مسلسلات رمضان ومباريات كأس العالم أيضا.

وطرحت «إليسا» أولى أغنيات ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني» تمهيدا لطرحه بالأسواق بالتعاون مع «روتانا» للصوتيات والمرئيات.

ويعود المطرب المصري عمرو دياب بألبومه الجديد الذي أعلن عن طرحه الموزع الموسيقي نادر حمدي عبر حسابه على «انستغرام» منذ يومين، وأشعل بذلك مواقع التواصل الاجتماعي لما يتمتع به «دياب» من شعبية كبيرة وما تحظى به ألبوماته دائما من رواج كبير في أي وقت تطرح فيه.

وطرح المطرب المصري تامر حسني أفيش ألبومه الجديد «عيش بشوقك» تمهيدا لطرحه من «روتانا» خلال أيام.

كما يطرح المطرب والملحن رامي جمال ألبومه الجديد «ليالينا» خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع شركة «نجوم ريكوردز» وطرح منه أغنيته الجديدة «مافيش منها» منذ أيام بطريقة الفيديو كليب.

ويعود اللبناني سامو زين بألبومه الجديد الذي لم يعلن عن اسمه بعد، والمطرب تامر عاشور أيضا بألبومه الجديد «خيالي» من إنتاج «مزيكا».