استسلم المسلحون وانكشف الملعوب..الجيش السوري يغنم ترسانة من الأسلحة الثقيلة بدرعا، فمن اين جاءت يا تُرى؟ /فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 06:50
مليار انسان يعانون من ارتفاع درجة حرارة الأرض ويفتقرون لاجهزة التبريد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني