عبر المؤشر الاسبوعي لأسعار النفط.. وزارة الطاقة تعلن انخفاض اسعار المشتقات البترولية 

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، عن مؤشر الأسعار للنفط خام برنت والمشتقات النفطية وفق الأسواق المرجعية العالمية المعتمدة من قبل الوزارة لتسعير المشتقات النفطية.

ووفق المؤشر، شهدت أسعار خام برنت خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز انخفاضا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالأسبوع الأول من نفس الشهر حيث انخفض من 46ر76 دولار للبرميل الى 45ر75 دولار.

وكان سعر خام برنت القياسي قد وصل إلى حدود 78 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء الماضي ليتراجع الى 2ر72 دولار الخميس، مسجلا بذلك أدنى سعر لهذا الاسبوع ليعود ويغلق تداولات الأسبوع مرتفعا بحوالي دولارين ليصل الى 3ر74 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي.

وبحسب الأسواق المرجعية العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتسعير المشتقات النفطية، فقد انخفض معدل السعر لمادة الديزل خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر بنسبة 62ر0 بالمائة، مقارنة بالأسبوع الأول وبلغ أدنى سعر له يوم الخميس الماضي عند 7ر634 دولار للطن وأعلى سعر يوم الثلاثاء عند 2ر668 دولار.

اما سعر البنزين اوكتان 95 فقد انخفض بنسبة 3ر0 بالمائة هذا الاسبوع عن الأسبوع الأول مسجلا أدنى سعر له يوم الخميس وبلغ 9ر691 دولار للطن وأعلى سعر يوم الثلاثاء الماضي عند 5ر730 دولار، بينما عادل سعر البنزين اوكتان 90 هذا الأسبوع معدل الاسبوع الماضي من هذا الشهر مسجلا أدنى سعر هذا الأسبوع يوم الخميس 5ر673 دولار للطن وأعلى سعر سجل كان يوم الثلاثاء وبلغ 2ر712 دولار مع ثبات سعر الغاز المسال عند 25ر566 دولار للطن بنسبة ارتفاع بلغت 4ر1 بالمائة عن سعره لشهر حزيران الماضي.

ويذكر ان الأسعار المحلية للبنزين بأنواعه والديزل والكاز لم يتم رفعها منذ الأول من أيار 2018 ولم يتم عكس الارتفاع في الأسعار العالمية عليها في تسعيرة شهري حزيران وتموز.

وكانت الوزارة قد بدأت منذ مطلع شهر تموز الحالي الاعلان عن مؤشر اسعار النفط الخام (برنت) والمشتقات النفطية لإيضاح معدل الاسعار لكل شهر.