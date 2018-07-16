سلامة قلبك يا ست “سميرة ” التي اطربت البوادي والحواضر العربية معاً 

خضعت سمراء البادية الفنانة القديرة سميرة توفيق إلى عملية جراحية في القلب على يد الطبيب المعالج فادي شربل في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت تكللّت بالنجاح.

وقد اعلنت الصفحة الرسمية للفنانة توفيق على موقع «الفيسبوك»، «أن سميرة توفيق أدخلت الى مستشفى الروم للقديس جاورجيوس في بيروت، حيث خضعت لقسطرة في القلب أو «تمييل» على يد الطبيب بول شربل، وطمأن الطبيب عائلة توفيق أن كلّ شيء على ما يرام.

وقد نشرت الصفحة ذاتها صوراً للفنانة سميرة توفيق من داخل المستشفى الذي تتلقي فيه العلاج.

وفور شيوع الخبر ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات للاطمئنان على صحتها وللتمني لها الشفاء العاجل.