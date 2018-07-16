جردة الحساب النهائي.. كأس العالم 2018 بالأرقام

أعلنت صافرة الحكم الأرجنتيني، يوم أمس الأحد، نيستور بيتانا، نهاية مونديال روسيا لكرة القدم، بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لاثنين، لتنتهي معها نسخة من أقوى نسخ البطولة الكروية حتى الآن.

شهد مونديال روسيا الذي امتد من 14 حزيران ولغاية 15 تموز، إعجابا ورواجا كبيرين على صعيدي النتائج والتنظيم الكبير.

وسجلت البطولة العديد من الأرقام المثيرة والتاريخية المهمة ومن أبرزها، بحسب صحيفة “إس” الإسبانية:

التهديف:

شهدت البطولة خوض 64 مباراة، وتم تسجيل 169 هدفا، لتصل نسبة التهديف إلى 2.64 هدف في المباراة.

كما شهدت البطولة انتهاء 55 مباراة بفوز أحد المنتخبات، وحلت نتيجة التعادل في 9 مباريات فقط.

ويعتبر الفريق البلجيكي أكثر الفرق تهديفيا بحصيلة أهداف وصلت إلى 16 هدفا.

وكأكثر الفرق تحقيقا للفوز حقق المنتخبان البلجيكي والفرنسي 6 انتصارات وليتصدران قائمة المنتخبات الفائزة بعدد مباريات أكثر.

وأكثر الفرق التي تعرضت للهزيمة جاءت منتخبات مصر وإنجلترا وبنما بـ3 هزائم.

وشهدت قائمة المنتخبات الأقل تهديفا تواجد 12 مننتخبا بتسجيلها لهدفين فقط وهي منتخبات، أستراليا، بنما، مصر، كوستاريكا، ألمانيا، آيسلندا، إيران، المغرب، بيرو، بولندا، السعودية وصربيا.

واحتلت بنما قائمة أكثر المنتخبات التي اهتزت شباكها باستقبالها لـ11 هدفا.

بينما احتلت منتخبات الدنمارك، وإيران، وبيرو، قائمة المنتخبات التي استقبلت أقل عدد من الأهداف وبهدفين فقط.

الحضور الجماهيري:

إجمالي الحضور وصل إلى 3.03 مليون مشجع، بنسبة أكثر من 47 ألفا في المباراة الواحدة.

اللعب النظيف:

يعتبر هذا المونديال الأنظف في تاريخ البطولة، حيث لم تحتسب فيه سوى 4 بطاقات حمراء.

ووصل عدد البطاقات الصفراء إلى 219 بطاقة.

جوائز فردية:

توج الإنجليزي هاري كين كهداف للبطولة بعد تسجيله لـ6 أهداف.

وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

البلجيكي تيبو كورتوا توج كأفضل حارس.

أفضل لاعب شاب في البطولة ذهبت للفرنسي كيليان مبابي.

وحصد المنتخب الإسباني جائزة اللعب النظيف.

الجوائز المالية:

المركز الأول ــ المنتخب الفرنسي سيحصل على 38 مليون دولار.

المركز الثاني ــ منتخب كرواتيا سيحصل على 28 مليون دولار.

المركز الثالث ــ منتخب بلجيكا سيحصل على 24 مليون دولار.

المركز الرابع ــ منتخب إنجلترا سيحصل على 22 مليون دولار.

المنتخبات الواصلة لربع النهائي ــ تحصل على 16 مليون دولار.

المنتخبات الواصلة لثمن النهائي ــ تحصل على 12 مليون دولار.

المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور الأول ــ تحصل على 8 ملايين دولار.