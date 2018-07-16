تسلم الايادي.. ضبط 3 كغم من الهيروين المدمر في جرش والقبض على المشتبه بحيازتها

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات 3 كيلو غرامات من مادة الهيروين المخدر في محافظة جرش والقت القبض على المشتبه به بحيازتها.

وقال مصدر امني، ان معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول حيازة احد الأشخاص في محافظة جرش لكمية من مادة الهيروين المخدر، وباشر فريق تحقيق متابعة تلك المعلومات للتأكد منها وتحديد مكان إخفاء تلك المواد المخدرة.

وأضاف المصدر، انه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تم تحديد مكان إخفاء الشخص للمواد المخدرة وجرى التحرك للمكان وضبط 3 كيلو غرامات من مادة الهيروين المخدر والقي القبض بعد ذلك على المشتبه به من خلال كمين خاص وبوشرت التحقيقات معه.