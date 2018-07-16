اسرائيل تعترف بقصف حدود العراق لوقف امداد سوريا ولبنان بالاسلحة الايرانية

كشفت مصادر أمنية لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية ان إسرائيل تصعد هجماتها في سوريا لإحباط محاولة إيران بناء طريق بري لإيصال الأسلحة إلى سوريا ولبنان عبر العراق.

ووفقاً للصحيفة، قال مصدر في الإدارة الأمريكية ” إن إسرائيل هاجمت الشهر الماضي قوات شيعية عراقية وحرس ثوري ايراني في بلدة قريبة من الحدود السورية العراقية لمنع نقل الأسلحة إلى الأراضي السورية”.

وقال المسؤول الأمني للصحيفة إنّ الغارة نفذت ليل 17 حزيران مستهدفةً فيلا في مدينة الهري جنوب البوكمال، وكان يعمل فيها مقاتلون عراقيون مع قوات من الحرس الثوري الإيراني بهدف نقل أسلحة إيرانيّة الى سوريا. ولفت الى أنّ الغارة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مقاتلاً من “كتائب حزب الله” العراقية، الذين يُعتقد أنّهم ينقلون الأسلحة من العراق الى سوريا.

وقال مسؤولون أميركيون كبار للصحيفة ومحطة سي ان ان “إن إسرائيل كانت مسؤولة عن الهجوم، قائلة إن الهجوم كان مختلفًا تمامًا عن الهجمات التي تُنسب عادة إلى إسرائيل، والتي تتم عادةً في دمشق وحمص لضرب القوات الإيرانية. وكان الهدف يبعد مئات الكيلومترات عن المنطقة التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي”.

ووفقًا للصحيفة، فقد قال مسؤول إستخباراتي إنّ الطريق الإيرانيّة تمرّ من خلال قواعد استُخدمَت سابقًا من قبل الولايات المتحدة أو أحد حلفائها، بما فيها قاعدة H3 الجوية العراقية غربي الانبار، قاعدة الرطبة وقاعدة سبايكر الجويّة في تكريت، كذلك في مدن صغيرة كالعكاشات والسبع البور.